ARTÙ ENTE FORMATIVO – Per ogni professione c’è il giusto percorso.

Mettere in piedi una nuova attività, o perfezionarsi in quella già consolidata, sono tutte pratiche che richiedono i giusti titoli a norma di legge. A questo scopo sono fondamentali i corsi organizzati da Artù Ente Formativo, Corso Orbassano 336 Torino, agenzia di notevole valore che da diversi anni opera nell’ambito della Formazione Professionale di Alto livello.

Con agosto alle porte è il momento giusto per prenotare i corsi in partenza a settembre! Ad esempio il corso di Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (buttafuori) darà la possibilità di lavorare con funzioni di controllo di accesso del pubblico in qualsiasi locale, struttura, evento pubblico e/o privato venga realizzato sul territorio piemontese. Con una durata di 93 ore si avrà diritto al certificato, previo il superamento di un esame finale.

Somministrazione di alimenti e bevande attività di commercio nel settore merceologico alimentare: vuoi aprire un pubblico esercizio nell’ambito della ristorazione? Occorre aver superato l’esame in CCIAA del corso della durata complessiva di 104 ore, come avveniva con l’ex REC.

Agente di affari in mediazione immobiliare e agente munito di mandato a titolo oneroso: se ti piace lavorare nell’ambito immobiliare lo puoi fare conseguendo il patentino di Agente di affari in mediazione immobiliare, dopo aver frequentato un corso di 172 ore.

