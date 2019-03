Da Artù a Topolino, la Tv dei ragazzi sbarca sotto la Mole

Il Pulcinella delle origini c’è ancora, ma nel suggestivo manifesto realizzato da Maurizio Manzieri per l’edizione 2019 di “Cartoons on the Bay” – in programma a Torino dal 10 al 14 aprile prossimi – la tradizionale maschera napoletana diventa una sexy androide che, adagiata sulla Mole Antonelliana, «guarda con ottimismo verso il futuro».

Radioso, visto che Torino, per il terzo anno consecutivo sede del festival internazionale, sarà per quattro giorni capitale mondiale della televisione per ragazzi e dell’animazione e, vista la concomitanza con Torino Comics (di scena al Lingotto dal 12 al 14), anche del fumetto. Tornando al manifesto, la Mole vi appare doppia come doppia è la valenza di Cartoons, sottolineata sia dall’assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte Antonella Parigi sia dai vertici di Film Commission Torino Piemonte e di Film Investimenti Piemonte che supportano Rai Com nella realizzazione dell’evento: da una parte occasione di incontro per i professionisti del settore, dall’altra opportunità unica per giovani, giovanissimi e non solo di vivere da protagonisti il mondo dei cartoni e del cinema cross-mediale.

E se gli operatori del settore avranno come luogo di ritrovo il Museo Nazionale del Risorgimento, il pubblico di non addetti ai lavori avrà di che sbizzarrirsi. Al Cinecafé Ambrosio si terranno le proiezioni, gli incontri e le gustose anteprime che vantano titoli come “A spasso con Willy”, “Il ragazzo che diventerà re” e il suggestivo “Dililì a Parigi” di Michele Ocelot che riceverà il “Premio Pulcinella alla Carriera”. Al Centro di Produzione Rai di via Verdi saranno allestite le mostre “Topolino: storia di una pop-star” e “Dragonero”, fumetto Bonelli che presto approderà su Rai Gulp e per il quale sono attesi a Torino Davide Bonelli, Stefano Vietti e Luca Enoch.

Al Circolo Canottieri Esperia si terrà un “official party” animato dal dj Giorgio Valletta e, per finire in bellezza, domenica 14 in piazza San Carlo si svolgerà il “Cartoons Game”, evento organizzato in collaborazione con il Cus Torino per avvicinare gli under 14 allo sport trasformando il salotto buono della città in un’enorme palestra in cui sperimentare volley, arti marziali, ballo, alla presenza di campioni come il pallavolista Andrea Lucchetta e la ballerina Anastasia Kuzmina (calendario delle iniziative, tutte gratuite, è su www.cartoonsbay.rai.it).