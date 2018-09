Ascensore vietato ai disabili. «E’ un rifugio per sbandati»

La replica di Atc ai residenti: «Al via i lavori per realizzare una rampa»

Un materasso davanti alla porta dell’ascensore dei disabili. E l’entrata, virtualmente, vietata. Scene di quotidiana follia presso le case popolari di via Pacini, nel quartiere Barriera di Milano. A denunciare il nuovo via vai degli sbandati sono i residenti che vivono nei palazzoni che si affacciano su via Bioglio. «E’ così da anni, nonostante le nostre denunce – raccontano i cittadini -. Per colpa di quei balordi ci siamo ritrovati a passare dai seminterrati per uscire di casa. Ma nonostante tutto la situazione non è cambiata di una virgola».

Gli atti vandalici notturni e l’abbandono dei rifiuti nel cortile hanno fatto il resto. Con l’aggravante delle porte scassinate, che hanno permesso ai malintenzionati di fare il bello e il cattivo tempo. Nell’ultimo anno i cittadini hanno chiesto un aumento degli interventi da parte delle forze dell’ordine. E in effetti qualcosa si è mosso. Tra garage, cantine e cortili l’Agenzia ci ha messo più volte la faccia. «Il problema ci è noto – spiegano da Atc -. Siamo già intervenuti per riparare i guasti dell’ascensore causati da vandalismi. Nel mese di luglio, proprio a seguito delle segnalazioni dei cittadini per problemi di degrado, abbiamo anche effettuato un sopralluogo con la circoscrizione e la polizia».

L’ascensore, attualmente, funziona regolarmente. Se non fosse per quei ripari di fortuna sparsi qua e là. Ma la paura di brutti incontri, soprattutto per un disabile o per un anziano, è sempre dietro l’angolo. E a seguito degli ultimi sopralluoghi gli uffici Atc «sono al lavoro per progettare una rampa che permetta agli abitanti disabili di accedere agli stabili anche dalla parte frontale dell’edificio, dove ci sono alcuni gradini, in modo da consentire un accesso alternativo a quello dell’ascensore in oggetto».