Parco Dora, ascensori rotti e vasche sporche: i cantieri fermi al lotto Valdocco

Da una parte le aree Ingest e Vitali, alle prese con i soliti mal di pancia. Dall’altra l’ultimo lotto – Valdocco nord – ancora fermo ai box a causa di un ricorso al Tar. Continuano i tempi di magra del parco Dora che, va detto, di recente è stato pulito e riconsegnato al quartiere insieme ad un’area giochi nuova di zecca, nella zona di via Nole.

I problemi con la riqualificazione dell’ultimo lotto, però, preoccupano i quartieri San Donato, Valdocco e Borgo Vittoria. «Potrebbero riprendere a settembre. E sarebbero comunque in ritardo rispetto ai tempi previsti» racconta Armando Monticone, presidente del circolo Legambiente. Congelati, al momento, anche i quattro milioni di euro, fondi AxTo, stanziati per completare il parco Dora tra via Livorno, corso Mortara e corso Principe Oddone. Buio pesto anche tra piazza Piero della Francesca e via Nole dove gli ascensori non sono mai più tornati in servizio. Al contrario i writer li hanno trasformati in un monumento al degrado. Stessa situazione per le vasche che presentano macchie giallastre e verdastre.

Nella lista nera dei comitati c’è anche la struttura presente alle spalle del tunnel Donat Cattin. I sigilli messi dagli operai hanno ceduto troppo in fretta e i bivacchi sono tornati a farla da padrone. «Sul parco Dora e la possibilità di migliorarne la fruizione, la manutenzione e la realizzazione di eventi – spiega il presidente della Cinque, Marco Novello – Cerrato ed io avevamo avanzato la proposta di costituire un organismo aperto alle associazioni e anche ad alcuni privati per trovare idee e risorse. Ma altre realtà ci hanno accusati di voler privatizzare il parco».