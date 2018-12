Ascom Confcommercio contro il blocco degli Euro 4: “Comune e Regione ci ripensino”

Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino, non ha digerito la decisione di bloccare le auto diesel Euro 4 fino alla vigilia di Natale in tutta l’area metropolitana del capoluogo piemontese. La sospensione dello stop nei giorni di Natale e di Santo Stefano, a shopping ormai concluso, suona quasi come una beffa.

“Grave la decisione di bloccare gli Euro 4 diesel fino alla Vigilia di Natale. Nessuna attenzione e sensibilità verso il mondo delle imprese cittadine da parte del Comune e della Regione Piemonte“, tuona la Coppa che sottolinea come a suo giudizio sia stata “una scelta inopportuna e fortemente penalizzante nei confronti del mondo del commercio e delle imprese in queste festività già segnate da una contrazione dei consumi”.

La presidente torinese di Ascom Confcommercio ricorda che “i nostri operatori commerciali sono i primi a patire provvedimenti che rischiano di penalizzare ulteriormente l’economia dell’area metropolitana. Invito i nostri amministratori alla ragionevolezza e chiedo la sospensione del provvedimento che sui consumatori rischia di avere un effetto psicologico negativo a prescindere dal numero delle auto effettivamente coinvolte”.