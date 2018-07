Ascom, il sondaggio: “L’82,7 per cento dei torinesi è favorevole ai Giochi 2026”

L'indagine è stata condotta da Format Research per conto di Confcommercio

L’82,7 per cento dei torinesi è favorevole alla candidatura per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Lo ribadisce Ascom, che ha diffuso i risultati di un sondaggio eseguito da Format Research per conto di Confcommercio Torino.

La percentuale dei contrari, ovviamente, è del 17,3 per cento. I più favorevoli alla candidatura olimpica sono i giovani tra i 18 e i 34 anni (92,9 per cento di consensi), mentre il sostegno si fa più tiepido man mano che si avanza con l’età.

Nel commentare i risultati del sondaggio la presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa, ha affermato che le Olimpiadi “sarebbero per Torino e dintorni un grosso stimolo per ritrovare uno spirito di sfida, di insieme e di voglia di progettare il futuro”.