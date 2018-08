Asfalto a pezzi in pieno centro. E il pavé sprofonda nelle buche

Il pavé in alcune zone del centro sta letteralmente sprofondando tra le buche. I dislivelli nelle strade lastricate nel cuore della città sono sempre più frequenti e la mancanza di manutenzione ha fatto perdere le staffe ai residenti e ai commercianti che ogni giorno rischiano di inciampare.

Uno dei tratti messi peggio è forse quello di via Monte di Pietà, dove marciapiedi e parcheggi sono tutti sconnessi. Per la strada compaiono veri e propri avvallamenti, profondi anche decine di centimetri, e la pavimentazione è costellata da numerosi crateri. I tombini ormai sprofondano tra i cubetti di porfido e i pedoni, così come i ciclisti, rischiano sempre più di incappare in una di queste trappole. «È impossibile non inciamparsi» si lamenta Piero, il titolare della storica pasticceria Venier in via Monte di Pietà 22. Un’opinione condivisa anche dagli altri commercianti e residenti, come Antonio, che vive poco più avanti in via Santa Maria: «Anche qui i marciapiedi sono un colabrodo». Percorrendo le vie del Quadrilatero le condizioni del suolo pubblico non cambiano. Il pavé di via San Domenico sta cedendo in più punti «e quando piove si trasforma in una fossa per i pesci» protestano i residenti del civico 14, di fronte al locale Km 5. I rattoppi mal fatti hanno reso pericoloso l’attraversamento pedonale in via delle Orfane, all’angolo con piazza Emanuele Filiberto, dove ogni week-end transitano migliaia di persone. La stessa situazione si registra nell’altro polo della movida del centro: piazza Vittorio. Qui la pavimentazione è ridotta a una groviera e le strade sono piene di gobbe, anche se, va detto, è appena stato rimesso a nuovo l’isolato compresa tra via Po e via Plana. «Chiediamo che il Comune continui a effettuare interventi di ripristino, almeno nelle aree più critiche» afferma il presidente dell’associazione Libertà di Parola per il cittadino, Michele Checa, a cui si sono rivolti i commercianti del centro.