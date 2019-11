Ashley Gottfredson, la Barbie di ghiaccio

Qualcuno l’ha ribattezzata “Barbie di ghiaccio”, per via dei capelli biondi, degli occhi azzurri, dell’aspetto da bambola e soprattutto per le sue origini nordiche, che traspaiono evidenti dal cognome.

Ashley Gottfredson, in realtà, è una modella capace di far scaldare i cuori. Basta dare un’occhiata agli scatti postati sul suo profilo Instagram per ritrovarsi immediatamente in atmosfere bollenti.

A dispetto del viso angelico e dello stile inconfondibile, Ashley infatti è una vera peperina. Sempre al centro delle cronache gossip, pare sia recentemente tornata single e in cerca di nuove avventure.