Ashlyn Singh e quelle curve sexy e gentili che seducono il fotografo

Bella, affascinante, estremamente sexy e gentile: Ashlyn Singh è una di quelle top model baciate da madre natura. Originaria dell’Oregon, trasferita da piccola a Las Vegas ed oggi trapiantata a Cabo San Lucas, in Messico, la sensuale americanina è sempre stata molto contesa dai fotografi per l’avvenenza delle sue curve. Non a caso, oltre che per Playboy, ha posato per anche diversi brand tra i quali, solo per citarne qualcuno, Playstation, Transact, Mason Medical e Best Humidors. Ammiriamola in questa photogallery tratta da Facebook.