Asia, 42 anni, mamma: «Costretta a vendermi per colpa del Covid»

Asia, 42 anni, «siciliana doc», riceve nell’alloggio in cui vive a San Salvario. Ottanta metri quadri per cui due anni fa ha acceso un mutuo. «Sono partita da Catania quando avevo 21 anni – racconta mentre prepara il caffè in cucina – sognavo di fare la modella, il successo nel mondo dell’alta moda, e ho preso un treno per Milano». Per qualche tempo ha vissuto con un’amica – «dividevamo le spese in un alloggetto in zona Brera» -, poi ha incontrato Lucio, che le ha aperto le porte di casa sua e le ha fatto credere di amarla. «Diceva di fare l’autista dei vip, che mi avrebbe presentato attori, calciatori, stilisti». La storia con Lucio è durata due mesi, poi lui è sparito. «E l’unico personaggio che mi ha presentato è stato il titolare del night in cui la mia vita è cambiata per sempre».

In quel locale, Asia ha conosciuto Ionela, una ballerina romena di lap dance, «la mia maestra, e non di danza. A ballare avevo imparato da bambina». Ionela, una sera, le ha fatto un’offerta. «Duecento euro per un balletto privato a casa di un suo amico. Non avevo una lira, avevo capito che Lucio mi prendeva soltanto in giro, non volevo più dipendere da lui, e ho detto sì».

