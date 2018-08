Asini sindacalizzati

Eccoli là. Gli animalisti hanno colpito ancora. Quelli che a Roma a marzo sono scesi in piazza a protestare contro le botticelle, che costringono i cavalli a faticare “sull’asfalto rovente”. Stavolta si sono scatenati a Santorini, l’isola greca famosa per i suoi asinelli che portano i turisti dal porto al paese, a 300 metri d’altezza, lungo strette mulattiere che non consentono altro mezzo di trasporto. Sono migliaia di anni che quelle bestie fanno quel lavoro; sono forti, grandi e selezionate per quello, hanno sempre trasportato merci e persone su e giù per quelle stradine. Ma un animalista ha beccato un padrone un po’ nervoso che frustava l’asino, ha notato che gli animali erano talvolta cavalcati da persone obese e al porto, in attesa di clienti, sostavano al sole. Apriti cielo! Petizioni, manifestazioni, proteste. La municipalità di Santorini, per paura di guastare l’immagine del luogo, ha subito ceduto, emanando un editto che regola il lavoro degli asini: orario massimo di lavoro, peso massimo trasportabile, riposo all’ombra. Ho controllato sul sito “atlante equino” di agraria.org: un asino adulto di grande taglia (come quelli di Santorini) è tranquillamente in grado di trasportare per l’intera giornata un carico di circa un quintale, e comunque di un terzo del suo peso vivo. Non erano poi così sfruttati, dunque, gli asinelli greci. Comunque, adesso hanno “il contratto”. Però capisco come mai il mondo è pieno di portatori (dagli sherpa himalayani ai pastori andini, dai minatori africani ai contadini cinesi…) che portano sulle spalle per giornate intere carichi pari al loro peso senza lamentarsi. Non vogliono mica fare la figura degli asini!

