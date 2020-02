Asl Città di Torino, sopralluogo positivo nei pronto soccorso aziendali

Dalla mezzanotte di ieri fino alle tre di questa mattina, il commissario dell’ASL Città di Torino Carlo Picco, con il direttore sanitario Edoardo Tegani e il direttore di Emergenza e Accettazione, Emilpaolo Manno sono stati nei pronto soccorso aziendali per verificare sul campo i percorsi delle tende pneumatiche del pre-triage e il comfort delle stesse.

I percorsi di accesso al pronto soccorso risultano ben definiti e rispettati; le tende adeguatamente riscaldate e il personale ben equipaggiato. Durante i sopralluoghi l’affluenza dei pazienti era molto bassa e il clima del personale sereno.

La direzione, come si sottolinea in una nota, “ha espresso la propria vicinanza e un doveroso ringraziamento a tutti gli operatori sanitari dell’ASL Città di Torino schierati in prima linea, nell’emergenza Coronavirus 2019 – nCoV“.