Aspen Mansfield, la reginetta di Instagram dalle curve da urlo

Con la grande Jayne Mansfield ha tre cose in comune: il cognome anzitutto, i lunghi capelli biondi e delle curve decisamente esuberanti. Soprattutto, Aspen Mansfield è indiscutibilmente una sex symbol, proprio come la compianta ex diva.

Lo dimostrano i quasi due milioni di followers del suo profilo Instagram, quasi un vernissage fotografico dedicato alla procace modella statunitense e alle sue curve da capogiro.

Modella e starlette, ma soprattutto reginetta dei social, ai suoi fedeli seguaci Aspen dispensa quotidianamente dritte e consigli, ma soprattutto regala foto ricordo che non lasciano mai indifferenti.