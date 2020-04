Aspettando il gelato

Sembra che la fine dell’isolamento sia ancora lontana, ma che non lo dicano per non scoraggiare la gente, stufa, spaventata e impaziente. Mi sembra la storia di quando ero gagno e passavo l’estate al mare da mia nonna, coi fratellini. A volte lei di sera ci portava, a piedi, da Laigueglia ad Alassio a sentire il caffè-concerto di Balzola. Ovviamente da fuori, dietro la siepe, in piedi fra i portoghesi del budello. Noi gagni cercavamo di farci comprare un gelato, ma lei ci rispondeva “dopo, al ritorno”. Poi però, quando eravamo sulla via del rientro, il posto giusto non arrivava mai.

“Nonna, il gelato?” – “Non qui, che non è buono. Al prossimo”. E così, di bar in bar, di chiosco in chiosco, arrivavamo all’ultimo baracchino del lungomare, in vista di casa. “È inutile sprecare soldi – diceva allora nonna Nora – ormai siamo arrivati, vi faccio io l’uovo sbattuto con lo zucchero”. E siccome quello ci piaceva, ci rassegnavamo. Come dobbiamo rassegnarci adesso. Quando torneremo a una vita normale? Non si sa con certezza.

Nessuno si sa se svilupperemo anticorpi capaci di immunizzarci al 100%, se i vaccini (pronti fra un anno e mezzo) funzioneranno o il virus muterà rendendoli inefficaci, se ci saranno altre ondate pandemiche, contagi di ritorno, ricadute… Comunque, quando sarà passata, questa specie di pestilenza finirà nell’oblio come la spagnola, quell’influenza simile al Covid (febbre-tosse-polmonite letale) che fece 150 milioni di morti in tutto il mondo (non un milione come il Covid) con tre ondate in tre anni (1917/20). Era ieri (mio papà la fece e guarì) eppure i giovani non ne sanno niente. Portate pazienza, raga. Finirà al prossimo chiosco.

collino@cronacaqui.it