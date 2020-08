Aspettando il ghiacciaio

Domenica sera all’ora di cena su Italia Uno c’era la diretta da Giakarta del Campionato Mondiale di Formula E, quello con le macchine da corsa elettriche. Noia mortale. Già la location faceva l’effetto Falqui: grande piazzale in cemento con pista delimitata da transenne grigliate e tracciata ad anse parallele avanti-indietro, come le code delle funivie. E poi le vetturette: tutte uguali, velocità da go-kart, nessun rombo eccitante ma solo sibili appena avvertibili. Sembravano le vetturette elettriche dell’auto – pista Piccaluga in Piazza Vittorio. Eppure passavano in Tv prima serata, diretta via satellite. Audience? Zerovirgola. Interesse? Meno ancora. Ma allora perché? Perché lo vuole il politicamente corretto. Lo stesso che ci obbliga a vedere su Sky il calcio femminile, che interessa a nessuno. Ci trattano come bovini: “diamogli questo mangime per un po’ e vedrai che si abitueranno”. Oggi il GFAPC (Grande Fratello Ambientalista Politicamente Corretto) ci vuole imporre l’auto elettrica. Non importa che costi di più, nell’acquisto e nella gestione, di quella diesel. Il nuovo business sta lì, e per promuoverlo bisogna battere il chiodo dell’inquinamento, far strillare le Grete, far belare i Mercalli. Il mercato occidentale di auto era saturo? E loro ci obbligano a cambiarla. Non importa se il litio delle batterie è pericoloso, se negli urti provoca incendi indomabili, se affama nelle sue miniere del terzo mondo legioni di bambini, se il suo smaltimento sarà un problema enorme, come quello dei pannelli fotovoltaici. Anda, girare, bisogna creare nuova domanda, e la scusa del clima impazzito è perfetta. Prima o poi cadrà ‘sto ghiacciaio a Courmayeur, no?

