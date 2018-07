Aspettando Ronaldo, Juve in rosso in Borsa: cede il 5%

La Juventus in rosso in Borsa dove cede il 5% a 0,83 euro, in attesa dell’arrivo del promesso sposo Cristiano Ronaldo. Martedì si riunirà la giunta direttiva del Real Madrid che affronterà il nodo del calciatore sul fronte della quotazione e del sostituto.

LA JUVE SI PREPARA PER LA NUOVA STAGIONE

La Juventus, intanto, si prepara alla nuova stagione. I giocatori, terminate le vacanze, hanno iniziato ieri le visite mediche, che proseguiranno anche oggi, giorno del raduno nel nuovissimo Training Center della Continassa.