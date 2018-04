Assaggio d’estate grazie al super anticiclone: Torino sarà tra le città più calde d’Italia

Un assaggio d’estate è in arrivo in Italia grazie al super anticiclone che mantiene le perturbazioni atlantiche lontane dal Mediterraneo, regalando così temperature elevate almeno fino al 25 aprile.

Come riferisce il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, a beneficiarne sarà soprattutto il Nord, con Torino che figura tra le città più calde insieme a Trento, Bolzano, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Terni, Grosseto, Roma, Frosinone e Benevento.

“Le temperature saranno in costante aumento con caldo in intensificazione dapprima soprattutto al Nord, Toscana, Lazio, Umbria e alta Campania, dove tra venerdì e sabato le massime raggiungeranno i 25-26°C ma con punte locali di 27-28°C. Sulle vallate alpine non esclusi persino picchi vicini ai 30°C”.