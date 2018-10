Assalita e stuprata dopo la discoteca, arrestato il “maniaco della movida”

Pedinata, aggredita alle spalle, spinta dietro degli alberi e violentata. Un incubo che si è materializzato una mattina d’estate in via Gioanetti, a pochi passi dalla Gran Madre, dove una 20enne è stata stuprata da un uomo che, dopo mesi di indagini, è stato finalmente identificato e arrestato.

E che potrebbe essere responsabile di altre aggressioni simili, tutte ai danni di giovani ragazze pedinate all’uscita dai locali della movida. In manette per violenza sessuale aggravata è finito A.L., italiano di 30 anni di Moncalieri. Celibe, un lavoro come operaio, all’apparenza al di sopra di ogni sospetto ma che in realtà aveva alle spalle un piccolo precedente per un reato dello stesso tipo.

È stato anche questo a permettere ai carabinieri del nucleo Investigativo, dopo un lungo e paziente lavoro, di arrivare al suo nome. Secondo i militari è stato lui, la mattina del 22 luglio 2017, ad aggredire una studentessa originaria dell’Ecuador.

