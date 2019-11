Assalto al cantiere di Chiomonte. Il leader dei No Tav ai domiciliari

Giaglione Ieri sono finiti agli arresti domiciliari due storici leader del centro sociale Askatasuna: Giorgio Rossetto e Mattia Marzuoli. Erano già sottoposti all’obbligo di firma per i disordini del G7 di Venaria per cui furono denunciate 52 persone, la misura si è inasprita per le violente proteste del 27 luglio 2017 in Valle di Susa, in occasione del festival Alta Felicità.

Ieri mattina gli agenti della Digos hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare del Gip su richiesta della procura. Secondo gli inquirenti,durante il corteo di protesta a Chiomonte, «si verificavano ripetute azioni violente da parte di gruppi di facinorosi travisati, provenienti da diversi contesti territoriali, sotto la guida e il coordinamento dei principali esponenti di Askatasuna». Quindi Rossetto e Marzuoli sono stati accusati di avere incitato e coordinato gli attivisti nel danneggiamento delle cancellate metalliche e nel lancio di ordigni esplosivi e pietre. Durissima la reazione No Tav alle nuove misure cautelari che scrivono sul loro sito web: «Se lo stato d’eccezione in cui operano i Tribunali e la questura in Val Susa è fatto ormai acclarato da tempo, l’accanimento che viene messo in campo verso alcuni dei No Tav più attivi, dimostra la volontà scientifica di provare a farne un esempio per chiunque non si attenga alla norma. Ma se pensano di ridurre all’ordine in tal modo un movimento che da trent’anni attraversa con la stessa determinazione e senza esitare i sentieri della valle si sbagliano di grosso». Per Askatasuna e il movimento di Alberto Perino che si oppone alla linea di Alta Velocità, «Un aggravamento basato sul niente, pretestuoso come tutte le azioni a cui ci hanno abituato da anni. Inutile dire quanto siano oramai chiaramente strumentali e persecutorie queste misure, quasi da far venire il sospetto che ci siano personalismi e conti da regolare da parte del Tribunale del Torino (e della questura) nei confronti di alcuni No Tav. Inutile dire che siamo con Giorgio e Mattia e che respingiamo con forza quest’ennesima intimidazione da parte del Tribunale di Torino».