Assalto al cantiere Tav, la Digos analizza le immagini [VIDEO]

La Digos di Torino sta analizzando le immagini delle telecamere dislocate nell’area boschiva al fine di individuare gli autori dei lanci di bombe carta e pietre avvenuto lo scorso fine settimana in prossimità del cantiere Tav di Chiomonte.

In quell’occasione sono stati esplosi razzi di illuminazione nautica, uno dei quali ha provocato un principio di incendio nell’area boschiva, spento grazie all’intervento delle forze dell’ordine e di tecnici del cantiere.

Per i disordini avvenuti in prossimità del cantiere sono stati identificati e denunciati diversi attivisti del movimento No Tav. Oggi, intanto, dovrebbe concludersi il campeggio studentesco 2019 organizzato per ribadire il no all’infrastruttura ad alta velocità Torino-Lione.