Assalto al furgone portavalori: ferita una guardia giurata. E’ grave al San Giovanni Bosco

Assalto al furgone portavalori: ferita una guardia giurata. E’ successo questa mattina, poco prima delle 10, in piazza Stampalia a Torino. Nel mirino dei rapinatori il veicolo “blindato” in quel momento fermo davanti alla filiale dell’Unicredit. Nel raid sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, sarebbe stato uno dei vigilantes di guardia al mezzo.

CINQUE I COLPI ESPLOSI

Due, forse tre i componenti della gang che hanno dato l’assalto al portavalori. Ancora incerta e tutta ancora da verificare la dinamica dell’accaduto. Sembra che uno dei malviventi sia riuscito a prendere la pistola alla guardia giurata e poi ha fatto fuoco ferendola alla gamba. Cinque, in ogni caso, i colpi che sarebbero stati esplosi durante il raid.

VIGILANTE IN GRAVE CONDIZIONI

La vittima è in gravi condizioni. Soccorsa, è stata trasferita in codice rosso al San Giovanni Bosco. I rapinatori sono riusciti a scappare con un bottino stimato in almeno 250mila euro. Sul posto la polizia, che sarebbe sulle loro tracce.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++