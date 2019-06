Tentano furto in tabaccheria, il negoziante spara e uccide uno dei ladri [LE FOTO]

In tre hanno tentato di forzare la saracinesca del negozio il cui titolare però abita sopra il locale. L’uomo è intervenuto e ha fatto fuoco colpendo uno dei malviventi. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa

Il tentato furto finisce nel sangue. E’ successo la scorsa notte, poco dopo le 3, a Pavone, nel Canavese, dove tre persone avrebbero tentato di intrufolarsi in una tabaccheria nel tentativo di depredarla. L’allarme ha richiamato il proprietario del locale (l’uomo, 67 anni, abita al piano superiore) che, secondo il suo racconto, una volta arrivato sul posto, impugnando una pistola legalmente detenuta, si è ritrovato il terzetto di malviventi davanti e lo ha affrontato.

IL TABACCAIO SPARA

La dinamica è ancora tutta da accertare e gli investigatori della Polstato di Ivrea stanno eseguendo le indagini del caso nel tentativo di ricostruire con esattezza l’accaduto. Resta il fatto che il commerciante ha premuto il grilletto. Dai primi rilievi effettuati sul posto, sembra – anche sulla scorta di alcune testimonianze – che siano stati esplosi almeno sette colpi di pistola (circostanza, questa, tutta da verificare) alcuni dei quali hanno raggiunto uno dei ladri che è morto praticamente sul colpo.

SOCCORSI INUTILI, IL LADRO E’ MORTO SUL COLPO

Per la vittima i soccorsi, allertati dallo stesso tabaccaio, sono risultati inutili. Quando infatti i “camici bianchi” del 118 hanno raggiunto il luogo del sparatoria, non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Il deceduto è un 23enne di origine moldava.

LA VITTIMA E’ UN GIOVANE DI ORIGINE MOLDAVA

Il tabaccaio è stato portato in commissariato ad Ivrea e da lì, in mattinata, in procura per essere ascoltato: si valuta se possa beneficiare, o meno, della nuova legge sulla legittima difesa. Nel frattempo l’uomo, apparso piuttosto provato, sarebbe stato indagato, a piede libero, per eccesso di legittima difesa.

TROVATO IL FERRO PER FORZARE LA SARACINESCA

I complici della vittima si sono dati alla fuga. Davanti alla tabaccheria è stato trovato un palanchino, il ferro utilizzato dai malviventi per forzare la saracinesca dell’esercizio commerciale.