Assalto alle recinzioni del cantiere dell’alta velocità: denunciati 50 No tav

Le forze dell’ordine hanno denunciato una cinquantina di manifestanti per l’assalto alle recinzioni del cantiere della linea ad alta velocità Torino-Lione. Una ottantina le persone entrate in azione nel pomeriggio, in Valle di Susa, da cui alcuni appartenenti al centro sociale Askatasuna, come lo storico leader Giorgio Rossetto. Lo rende noto la Questura di Torino.

IL POST DEI NO TAV

I manifestanti hanno cercato di tagliare la recinzione, a Chiomonte, con l’utilizzo di alcuni flessibili. “Un’iniziativa a sorpresa in Clarea – si legge sulla pagina Facebook degli attivisti – I No Tav col flessibile tagliano il cancello che blocca l’accesso al cantiere. Così continua la nostra analisi costi-benefici”. Per disperdere i manifestanti, la polizia sta ricorrendo al lancio di lacrimogeni.

IN AZIONE CON MASCHERE ANTIGAS

Quello di oggi è stato l’ennesimo tentativo, nelle ultime settimane, di abbattere le recinzioni. Gli attivisti hanno agito travisati con maschere antigas. Polizia e carabinieri hanno risposto all’attacco con il lancio di lacrimogeni, allontanando così i manifestanti.