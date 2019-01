Assalto a portavalori, il bottino dei rapinatori ammonta a oltre 200mila euro

Ulteriori novità sul caso avvenuto in mattinata in piazza Stampalia. Continuano le indagini della polizia

Ammonta a oltre 200mila euro, e non 50mila come pareva in un primo momento, il bottino dell’assalto al portavalori avvenuto oggi a Torino in piazza Stampalia, davanti alla filiale di Unicredit.

LA RICOSTRUZIONE

I rapinatori – a quanto si apprende due uomini – hanno atteso l’arrivo del furgone, hanno ingaggiato una colluttazione con le guardie giurate e sono fuggiti con la refurtiva (i contanti necessari per ricaricare gli sportelli bancari) a bordo di un’auto.

Nello scontro, un bandito è riuscito a impossessarsi della pistola di una guardia e ha fatto fuoco ferendola alla gamba. La vittima è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco. Sull’episodio indaga la polizia. Gli agenti della squadra mobile hanno sentito i testimoni dell’accaduto ed esamineranno i bossoli dei colpi esplosi.