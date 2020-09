Assembramenti e bevande alcoliche dopo le 21: due market sanzionati a San Salvario ed un locale chiuso

I due esercizi sono stati multati per 160 euro, mentre il bar è stato sospeso temporaneamente per 5 giorni

Due market sanzionati a San Salvario ed un locale chiuso temporaneamente in via Rossini 1. E’ il bilancio delle operazioni di contrasto della mala-movida a Torino, entrambe fatte nel weekend.

DUE MARKET SANZIONATI A SAN SALVARIO

Venerdì sera è stato il turno di due market di San Salvario, uno ubicato in via Nizza e l’altro in via Saluzzo. Gli esercizi stavano infatti vendendo bevande alcoliche dopo le ore 21, cosa vietata dal regolamento Comunale. Entrambi sono stati sanzionati per 160 euro dagli agenti della Divisione P.A.S.

CHIUSO BAR DI VIA ROSSINI 1

Sabato sera, invece, gli stessi poliziotti sono intervenuti in un bar di via Rossini 1, dove hanno riscontrato la presenza di numerose persone assembrate, senza distanziamento. Il locale è stato sanzionato e chiuso per 5 giorni visto il non rispetto delle norme di sicurezza. La violazione ha inoltre portato anche ad una multa di 400 euro e ad una seconda sanzione di 333 euro per vendita di bevande alcoliche da asporto a minorenni.