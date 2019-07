«Assenteista e ladro di farmaci». Il medico dell’Asl viene licenziato

Per i carabinieri e l’Asl è un assenteista e un ladro di medicinali, abbastanza per essere licenziato. Ma V.F., medico di 59 anni, non ci sta: «Ho già impugnato il provvedimento, chiarirò la mia correttezza».

L’indagine, ancora in corso da parte del Nucleo antisofisticazione di Torino (Nas), è partita di concerto con l’inchiesta interna all’azienda sanitaria. V.F. è un ginecologo ma lavorava nel settore Igiene pubblica, la struttura che si occupa di prevenzione e vaccinazioni per adulti. A quanto pare non rispettava gli orari imposti dall’Asl: «Si è allontanato per 4 ore durante l’operazione chirurgica di un familiare – replica Roberto Longhin, avvocato del medico – Si è dimenticato di timbrare all’uscita, poi ha modificato a mano al ritorno».

I carabinieri hanno perquisito lo studio privato del ginecologo, trovando 20 scatole di medicinali sottratti all’Asl. Il legale minimizza ancora: «Il mio cliente ha preso i farmaci avvisando a voce il suo superiore. Avrebbe dovuto smaltirli ma ha commesso la leggerezza di tenerli nel suo studio privato».

Gli inquirenti parlano anche di vaccini: «Sì, otto scatole in tutto – continua Longhin – Ne ha utilizzate sei per i familiari e due per sue pazienti in gravidanza: avrebbe dovuto comunicare formalmente di averli presi e non sostituirsi alle pazienti. Ma il provvedimento dell’Asl è sproporzionato rispetto all’errore commesso».

Aggiunge il medico: «I fatti citati, risalenti nel tempo e più che noti all’Asl, non hanno provocato danni all’azienda e sono stati posti in essere senza sotterfugi o artifici. Chiarirò la mia correttezza e dedizione, resa in quasi 40 anni di servizio senza che vi siano mai state lamentele dai pazienti».

Massimo Uberti, direttore generale dell’Asl, è convinto della sua decisione: «Non abbiamo agito a cuor leggero: il Consiglio di disciplina ha fatto una attenta valutazione dei fatti addebitati, ritenuti di estrema gravità. Per questo si è proceduto al licenziamento, la sanzione disciplinare più pesante possibile: dimostra la volontà di non tollerare comportamenti contrari all’interesse pubblico».