Associazione Culturale Moretta – La domenica? Si balla tutti insieme per combattere la solitudine

Cosa fare la domenica pomeriggio non deve essere più un problema specialmente per gli abitanti, già entrati da un pezzo negli “anta”, della Circoscrizione 3. Il problema è stato risolto dallo spazio dell’Associazione Moretta, localizzato appunto in via Moretta, dedicato esclusivamente ai balli a palchetto di ogni genere, dal liscio al latino americano. Qui è possibile scatenarsi ogni domenica, dalle 15 alle 18, accompagnati dalla musica rigorosamente dal vivo.

Il luogo giusto dove recarsi con i propri amici e compagni di divertimento oppure dove incontrare persone nuove se ci si sente troppo soli. Un’associazione culturale che vuole crescere e che spera presto in nuovi giorni di apertura, come sottolinea chi lo gestisce con amore e dedizione. «È molto importante che le persone non giovanissime del quartiere si sentano bene e abbiano la possibilità di combattere la solitudine, specie in questi giorni di festa che, complici i ponti, a volte fanno sentire abbandonati».

Cosa c’è di meglio, allora, di una danza in compagnia per combattere la tristezza? Ci sono loro, i balli di coppia o di gruppo e quindi latino americano, salsa e merengue, tango e ballo liscio.

Indirizzo: via Moretta 57, Torino

Telefono: 333.3528975

Aperto solo la domenica pomeriggio