ASSOCIAZIONE MORETTA- IL BALLO COME COMPAGNIA E IL 22 DICEMBRE SARÀ UNA DOMENICA SPECIALE

Domenica pomeriggio, tutti all’Associazione Moretta. Perché ormai con il tempo è diventato un appuntamento fisso per chi abita nella Circoscrizione 3 (e non solo) e ha voglia di incontrare gente, di ballare, di stare in compagnia senza stress. Il locale infatti è dedicato in maniera esclusiva ai balli di coppia o di gruppo: dal liscio al latino americano (salsa, merengue e tango) ogni occasione è buona per stare insieme.

Ancora di più il prossimo 22 dicembre per quella che è già stato ribattezzata come una ‘Domenica Speciale’: dalle 15 alle 18 il locale sarà aperto per un pomeriggio danzante arricchito da una gustosa ‘merenda sinoira’. Musica dal vivo con Natale Giarratano, è gradita la prenotazione. Ingresso 5 euro per tutti, ma nelle coppie la donna non paga. Perché l’associazione culturale guidata dal signor Giuseppe ha sempre a cuore la sua missione, divertimento e convivialità.

Associazione Culturale Moretta, via Moretta 57 Torino

Telefono: 333.3528975.

Aperto la domenica pomeriggio.