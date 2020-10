Assurdo in autostrada: c’è un uomo che viaggia…aggrappato al parabrezza di un’auto

Più che "appeso", il tizio sembra comodamente disteso sulla parte anteriore del veicolo, in tenuta quasi balneare...

Un uomo viaggia aggrappato al parabrezza di un’altra vettura, lanciata a 70 miglia orarie (poco più di 110 chilometri orari) in autostrada. L’insolita scena viene ripresa da un altro automobilista che, in fase di sorpasso, nota l’anomalo siparietto alla sua sinistra, nelle corsie centrali. Che dire? più che “aggrappato”, l’uomo sembra addirittura comodamente adagiato sulla parte anteriore dell’automobile, in tenuta quasi balneare. Pazzesco!!