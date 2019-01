Scontro evitato per un pelo in galleria

Sembra incredibile, invece è tutto vero. E purtroppo non è neppure una cosa tanto fuori dal comune. La manovra che compie il guidatore di questa automobile in galleria, in autostrada, è da reato penale.

Forse si rende improvvisamente conto di aver sbagliato uscita e allora che fa? Si ferma di colpo. Per poco una vettura e un camion alle sue spalle riescono a evitarlo ma lui non contento che fa? Fa manovra, cambia direzione e inizia a viaggiare contromano. Davvero assurdo!