Asti, 13enne morto a Capodanno in un campo rom: è stato ucciso da un proiettile

Effettuata l’autopsia sul corpo di Airudin Seferovic, il tredicenne morto a Capodanno in seguito a un incidente avvenuto nel campo rom di via Guerra, ad Asti. L’esito del riscontro autoptico disposto dalla Procura ha confermato che la causa del decesso è da collegare alla profonda emorragia all’addome causata dalla deflagrazione di un grosso corpo esplosivo. Ma non è stato un petardo a ucciderlo, così come si era ipotizzato in un primo momento.

Nel corso dell’autopsia sono stati, infatti, rinvenuti residui di un proiettile calibro 12, usato solitamente nei fucili da caccia, esploso da distanza ravvicinata. Dunque, non è escluso che possa essersi trattato di una tragica fatalità occorsa durante i festeggiamenti di Capodanno. Il ragazzino, gravemente ferito, si è spento all’ospedale Cardinal Massaia, dove era trasportato in arresto cardiaco.

Al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa, per cui, ieri mattina, sono state svolte perquisizioni da parte di 50 carabinieri del comando provinciale di Asti nel campo nomadi di via Guerra. Inoltre sono stati sentiti come persone informate sui fatti tutti coloro che erano presenti al momento dell’incidente.

Le indagini sono svolte dal Reparto Operativo coordinate dalla Procura di Asti e non vedono al momento indagati.