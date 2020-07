Maxi-assembramento nella notte in un'area boschiva di San Martino Alfieri. Blitz di Polizia e carabinieri ad interrompere la festa

Caos e polemiche nella notte a San Martino Alfieri, in provincia di Asti. Le forze dell’ordine hanno infatti interrotto un rave party con circa 400 persone, iniziato in serata e durato tutta la scorsa notte.

E’ accaduto in un’area boschiva, lungo il Tanaro. I presenti non stavano rispettando le norme di sicurezza anti-Coronavirus, creando un maxi-assembramento. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri a fermare il tutto. Non si segnalano, al momento, focolai o criticità.