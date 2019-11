Asti, ricettazione e furto di macchinari da cantiere: quattro arresti e due ricercati [VIDEO]

Rubavano mezzi da cantiere e macchine agricole in diverse località del Piemonte e della Lombardia, per poi piazzarli ad un ricettatore egiziano gravitante nell’hinterland milanese. Quattro le persone arrestate dalla Squadra di P.G. del Compartimento Polizia Stradale di Torino, coordinati dalla Procura di Asti, nell’operazione “Orient Express”, per furti risalenti al gennaio 2019.

RUBATI UN AUTOCARRO E DUE ESCAVATORI

In particolare i ladri, di nazionalità romena, avevano rubato un autocarro e due escavatori da un’azienda della provincia di Asti, per un valore complessivo di oltre 200mila euro. Ma, dopo aver lasciato i veicoli in sosta a Pontecurone (AL), l’intervento dei carabinieri è stato decisivo: i mezzi sono stati sequestrati e, tramite accertamenti, si è risalito alla provenienza e ai percorsi fatti dai macchinari rubati. Individuata anche un’auto che faceva da “staffetta”, con a bordo 3 persone, sempre di origine romena, che era, tra l’altro, stato sottoposto a controllo la notte prima. Questo ha permesso di individuare facilmente i tre uomini a bordo del veicolo.

SEI ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE

Complessivamente, quindi, sono 6 le persone alle quali è stato attribuito un tentato furto, prima, e successivamente quello dei tre macchinari. Il GIP del Tribunale di Asti ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone per ricettazione e furto di veicoli.

SEQUESTRATI BENI AL RICETTATORE

Nel corso delle varie perquisizioni in San Donato Milanese (MI) e Vidigulfo (PV), inoltre, la P.G. ha sequestrato ingenti beni, sempre rubati, al ricettatore egiziano, nonchè documenti riconducibili al furto di un altro mezzo da cantiere dal valore di oltre 150mila euro, risalente al giugno 2018.