Un astore in pieno centro a Torino: fioccano le segnalazioni alla polizia municipale [LE FOTO]

Il rapace avvistato anche oggi in corso Cincinnato mentre si nutriva dei resti di un piccione. La Città Metropolitana: "Non rappresenta alcun pericolo"

Imbattersi in un astore in città non è assolutamente facile. Ma negli ultimi giorni è successo più d’una volta a Torino, come testimoniano le segnalazioni giunte al servizio tutela flora e fauna della Città Metropolitana. Il grosso rapace diurno è stato avvistato in diversi punti della città e “in alcuni casi con dei colombi appena predati fra gli artigli”.

Oggi, l’astore, un falco comune nei nostri territori che trova nel bosco il suo habitat ideale e che quindi è molto raro vedere in ambienti urbani, si è palesato nei pressi di corso Cincinnato: molti cittadini, spaventati, si sono rivolti alla polizia municipale.

“L’astore non rappresenta alcun pericolo per le attività umane e non deve essere disturbato” ricorda il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, che ha la delega sull’ambiente. “Fra l’altro va ricordato che tutti i rapaci diurni e notturni sono animali particolarmente protetti dalla legislazione vigente. Se per qualche ragione chi lo avvista avesse qualche preoccupazione, è opportuno fare le segnalazioni al nostro Servizio, che da tempo lavora al progetto “Salviamoli insieme””.