Astronauta porta la GoPro nello spazio ma dimentica la scheda Sd a casa

Un astronauta della NASA, in orbita nello spazio a migliaia di chilometri dalla Terra, si accorge che la GoPro che ha portato con sé non ha la scheda di memoria.

Mentre si lancia all’esterno della Stazione spaziale internazionale con la GoPro in mano per scattare delle foto, si accorge che qualcosa non va e con grande ironia, come si vede nel video, dice contattando il centro di comando: “Hey Houston, devo fare una domanda sulla GoPro. Schiaccio il pulsante ma compare la scritta “No SD”, avete idee?”.

I 40 secondi di silenzio del centro di comando sono stati più che eloquenti ed è probabile che la prossima volta, la prima cosa che prenderà partendo per lo spazio sarà la scheda Sd.