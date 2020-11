Atletica, basket, palestra e skatepark nel parco intitolato al velocista Mennea

Un’oasi di verde in piazza Marmolada, nell’area ex Materferro inaugurata lo scorso luglio

Circa 35mila metri quadrati aperti al pubblico, dedicati allo sport e alla natura. Quello che una volta era un parcheggio abbandonato e oggi un grande parco aperto ai cittadini dei quartieri Santa Rita e San Paolo. L’intervento di restituzione dell’area dell’ex Materferro di piazza Marmolada è il cuore di un Programma di Riqualificazione Urbana – Priu – a cofinanziamento pubblico-privato che comprende anche la vicina piazza Del Piano. Il parco Mennea ora sorge nell’area che un tempo era occupata dalla Material Ferroviario, la fabbrica di treni e anche automobili e camion che ha cessato l’attività negli anni Ottanta del secolo scorso.

Parco per lo sport

Una pista d’atletica, un’area cani, una zona dedicata alla pallacanestro e al calcetto. E poi un’area per lo skate, nuova di zecca e senz’altro unica in città.

