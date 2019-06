Atletica, skatepark, area cani: ecco il nuovo Parco Mennea

Una pista d’atletica, un’area cani, una zona dedicata alla pallacanestro e al calcetto. E poi un’area per lo skate, nuova di zecca e senz’altro unica in città. Il nuovissimo parco dedicato a Pietro Mennea, in piazza Marmolada, nasce per lo sport ed è ormai pronto per essere consegnato al pubblico. Si tratta di 35mila metri quadrati aperti al pubblico nel 2015, che dovrebbero essere completati entro l’estate.

Offrendo ai torinesi, e ai residenti del quartiere San Paolo in primis, un campetto polivalente per basket e calcetto, tavoli da pingpong, uno skate park progettato e realizzato con Ast Associazione Skateboarding Torino, unico a Torino, realizzato come una grande scultura, un’area dedicata al calisthenic, sport in grande sviluppo, per esercizi fisici a corpo libero, una pista di atletica di cento metri per correre e sfidare gli amici.

Intorno frutteti, 330 alberi con più di sei specie e trenta varietà diverse rappresentate: ciliegi, pruni, albicocchi, gelsi, meli e cotogni, ribes e uva spina, oltre a numerose piante aromatiche. Un angolo del quartiere San Paolo dove il vento freddo in arrivo dalla Val di Susa permetteva alle abbondanti nevicate dell’epoca di non sciogliersi ed essere raccolte e riutilizzate per mantenere in temperatura le ghiacciaie sparse per la città.

Il “Polo nord” a Torino, come recitano anche alcuni cartelli che raccontano la storia di questa fantastica piazza che un tempo ospitava soltanto un triste parcheggio, per altro mal frequentato. Bambini e ragazzi hanno già avuto modo di provare tutte le attrezzature presenti. Lo scopo, ora, è quello di non danneggiare quanto fatto negli ultimi anni. Per lasciare il parco, un domani, anche alle nuove generazioni.