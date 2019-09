Atletico-Juve 2-2, le parole di Sarri: “Buona prestazione, pareggio amaro”

“La nostra è stata una partita vera, siamo cresciuti molto nella prestazione. C’era la sensazione di avere la partita in mano, pareggiare così lascia l’amaro in bocca”. Ha parlato così Maurizio Sarri dopo il 2-2 della sua Juventus contro l’Atletico Madrid, nella sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. “Prendiamo gli aspetti positivi – ha continuato l’allenatore – la squadra era viva anche dopo il 90′, abbiamo creato più volte. Peccato per certe situazioni che ci sono costate il risultato, bisogna migliorare in attenzione”.

“LAVORARE SULLE PALLE INATTIVE”

Il tecnico bianconero ha poi ribadito gli errori fatti in partita: “Dobbiamo risolvere il problema sulle palle inattive: 4 gol in due partite così sono troppi”. E su Cuadrado, mossa che ha portato al gol dello 0-1: “L’ho scelto perchè la sua brillantezza poteva tronarci utile se si fossero creati spazi, ha giocato bene”.