Atp Finals a Torino, Binaghi: “Aver portato il torneo qui è come aver scalato l’Everest” [VIDEO]

Presentazione all'auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo, Appendino: "Un risultato storico con ricadute enormi per Torino e per il Paese"

“Dal 2021 al 2025 la nostra Città sarà la capitale internazionale del tennis. Un risultato storico con ricadute enormi per Torino e per il Paese”. Questo il post su Facebook della sindaca Chiara Appendino, in occasione della presentazione delle Atp Finals all’auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo.

Entusiasta il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi: “Parliamo del più grande torneo al mondo che si possa organizzare. Sì, possiamo dire di aver scalato l’Everest”.

In merito all’organizzazione non ha dubbi il numero uno dell’Atp, Andrea Gaudenzi: “Torino e il Piemonte faranno un gran lavoro”.