Atp Finals, Appendino: “Opportunità unica, governo confermi garanzie”

Così la sindaca: "Sarebbe un volano per lo sport e per l'economia". Parla anche Giorgetti: "Non contrari, ma se non ci sono risorse diventa complicato"

“Il Governo sciolga gli indugi, in questa fase così delicata, confermi le garanzie che si era impegnato a fornire e tutte le forze politiche forniscano il loro supporto affinché questo obiettivo possa essere raggiunto insieme”.

E’ l’appello della sindaca Chiara Appendino per la candidatura di Torino alle Atp Finals di tennis, “un’opportunità unica che Torino, il Piemonte e tutto il nostro Paese non possono perdere”. L’evento, ricorda la prima cittadina, ogni anno porta 250 mila spettatori nella città che lo ospita e viene seguito in oltre 180 paesi con audience medio di 95 milioni di persone. Sarebbe dunque “un volano per il tennis italiano ma anche per l’economia del territorio e di tutto il Paese – sostiene – visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre”.

Nella short list delle città candidate ad ospitare l’evento dal 2021 al 2025 ci sono anche Londra, Manchester, Tokyo e Singapore. “Torino, la Fit, il Coni, le istituzioni sinora coinvolte e le tante realtà del territorio hanno sin qui profuso un grandissimo impegno per questa candidatura, consapevoli dell’importanza dell’evento, e continueranno a impegnarsi per provare a vincere”.

“Il governo, né il sottoscritto come qualcuno male informato ha detto, non è contrario alle ATP 2021-26. La questione, purtroppo, è che se non ci sono le risorse diventa complicato e illegittimo per l’esecutivo dare le garanzie economiche”.

Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, sulle Atp Finals di tennis a Torino. “Ben vengano dunque, e mi risulta ci sia una proposta Molinari, leggi d’iniziativa parlamentare che prevedano coperture economiche. Così saremo felici, io più degli altri, di fornire le necessarie garanzie governative all’evento”.