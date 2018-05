Attacco con lo spray nello studio medico: intossicate 4 persone

Una “banda dello spray” ha colpito anche uno studio medico, in pieno orario di visita. Probabilmente si è trattato di una bravata (c’è chi dice legata a beghe condominiali) e le conseguenze sono state infinitamente più lievi di quanto accaduto l’anno scorso in piazza San Carlo.

Comunque quattro persone sono rimaste intossicate, una delle quali ha avuto necessità dell’intervento dei sanitari. L’attacco con lo spray urticante è avvenuto ieri, poco dopo le 13, in via Robassomero, all’interno dello studio medico Radatti. Due sconosciuti avrebbero approfittato di un momento di confusione per spruzzarlo dal cortile, all’interno della finestra dello studio medico.

