Attali: “Governo Lega-M5S sarà pro Europa, c’è bisogno di unità contro minacce”

L’economista francese Jacques Attali, intevenuto al Salone del Libro di Torino, non si è detto preoccupato a proposito di un eventuale governo tra pentastellati e Lega: “Non credo sia pericoloso avere un governo Lega-M5S, sarà pro-Europa. Per gli italiani è importante riaffiancare gli altri europei, Un governo Lega-Cinque Stelle potrebbe dare speranza a partiti estremisti altrove”.

Attali ha presentato il suo ultimo volume, “Breve storia del futuro”, edito da Fazi: “L‘Italia ha un grande potere e può essere ancora una grande nazione. Non sono pessimista, ma bisogna lavorare tutti insieme” ha sottolineato il primo presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Quindi una riflessione sulla guerra: “La pace non è data, se non continuiamo a costruire l’Europa si conoscerà una nuova guerra. I paesi europei devono capire che sono soli: all’America, a Trump come Obama, non interessa nulla dell’Europa. Siamo soli davanti a tutte le minacce e davanti a questa solitudine bisogna agire insieme. La questione centrale è quella della difesa, di una politica di difesa comune”.