Attende l’autobus alla fermata dopo un folle inseguimento per le strade di Torino: arrestato

Un rocambolesco inseguimento per le strade di Torino di un cittadino italiano di 34 anni, evaso dai domiciliari, è terminato con l’arresto dello stesso alla fermata dell’autobus.

NON SI FERMA ALL’ALT, PARTE L’INSEGUIMENTO

E’ accaduto sabato notte. Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno fermato all’alt un’autovettura con a bordo due persone in corso Toscana. Il conducente, anziché arrestare la propria corsa, ha aumentato la velocità di marcia, facendo partire un folle inseguimento per le vie della città. Con i poliziotti al suo seguito, il 34enne inizia zigzagare nel traffico, attraversando diversi incroci con il rosso, sino ad arrivare ad una velocità di oltre 140 km/h. Giunto nei pressi del Parco della Pellerina, ha abbandonato la vettura ed il passeggero a bordo, persona risultata in seguito estranei ai fatti, per proseguire la propria fuga a piedi.

TROVATO ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS

L’uomo è stato rintracciato poco dopo dagli agenti delle Pegaso, intervenuti in ausilio, seduto su una pensilina in corso Lecce in attesa dell’autobus per tornare a casa. Oltre ad annoverare diversi precedenti di Polizia, si trovava attualmente agli arresti domiciliari: è stato quindi arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Scattate anche denunce per guida senza patente (né assicurazione) e per le numerose violazioni alla segnaletica stradale, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.