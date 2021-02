Il Consiglio Comunale di Torino ha osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato in Congo.

“Il Consiglio Comunale si stringe alle famiglie delle vittime e ai loro colleghi, alla Farnesina e all’Arma dei Carabinieri”, ha dichiarato il presidente Sicari a nome della Sala Rossa.