Attentato esplosivo in Iraq: feriti cinque militari italiani, tre sono gravi

Soccorsi e trasportarti in ospedale: non sarebbero in pericolo di vita ma uno dei parà coinvolti nello scoppio avrebbe subito l'amputazione parziale di una gamba

Attentato ai soldati italiani in missione in Iraq. E’ accaduto questa mattina, nei pressi di Kirkuk. In cinque sono rimasti feriti, per l’esplosione di un ordigno artigianale. La notizia è stata confermata dallo Stato maggiore della Difesa. I soldati sono stati subito soccorsi, evacuati con elicotteri Usa e quindi trasportati in un ospedale da campo.

NELLO SCOPPIO UN PARA’ AVREBBE PERSO UNA GAMBA

Secondo le prime informazioni, in tre verserebbero in gravi condizioni e per un paracadutista, in particolare, si sarebbe resa necessaria l’amputazione parziale di una gamba. Nessuno dei feriti, però, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita. Le loro famiglie, in ogni caso, sono state tutte informate.

ADDESTRAVANO GLI IRACHENI NELLA LOTTA ALL’ISIS

I cinque soldati facevano parte di un team composto da personale dell’Esercito e della Marina. In particolare, due dei feriti erano in forza al 9° reggimento “Col Moschin” paracadutisti e gli altri tre al Gruppo operativo incursori “Comsubin” della Marina militare.

RIENTRAVANO A PIEDI QUANTO E’ SCATTATO IL RAID

Insieme, stavano svolgendo attività di addestramento a beneficio delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta contro l’Isis. Sembra che stessero rientrando a piedi verso i loro mezzi quando sono stati “attaccati”.

AVVISATI CONTE E MATTARELLA

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato messo al corrente dell’evento dal capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, e segue con attenzione l’evolversi della situazione. Dell’accaduto sono stati immediatamente informati anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il ministro, in queste ore di preoccupazione, esprime la più profonda vicinanza alle famiglie e ai colleghi dei militari coinvolti.