Attentato contro il Tav. I roghi degli anarchici paralizzano le ferrovie

Sono bastati tre piccoli incendi per mettere in ginocchio il sistema ferroviario italiano e causare ritardi di ore a pendolari e turisti che ieri si sono messi in viaggio lungo tutta la Penisola. Tre roghi alla periferia di Firenze per i quali si segue la pista anarchica: «Se sarà confermata – ha già anticipato ieri il ministro Matteo Salvini, che ha poi effettuato un sopralluogo sul posto – verificheremo eventuali collegamenti con i No Tav che negli ultimi giorni hanno aggredito le forze dell’ordine a Chiomonte. In ogni caso, da tutti i partiti e dall’intero governo ci aspettiamo una dura condanna delle violenze e un deciso Sì alla Torino-Lione».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++