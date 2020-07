Attenzione a chi bussa

Quattro in due giorni. Si vede che han capito che in collina le case sono abitate da anziani, le loro vittime preferite. Sto parlando di quelli che suonano al citofono e si presentano come “azienda elettrica”. Non vanno oltre, ma siccome devono riuscire a entrarti in casa o almeno a far uscire te, ti buttan lì “è per la variante dell’ultima bolletta, non l’ha vista? Lei non ha risposto” – “Ma quale variante?”– “Senta, è difficile spiegare da qui, se mi fa entrare o viene qui lei, le spiego”. Esco, e trovo al cancello un tipo ben vestito che ha una borsa di cuoio e porta appesa al collo (con vistoso nastro blu) una tessera plastificata. Però (guarda caso!) girata.

Attacca autoritario: “Non ha visto la clausola sulle variazioni di fornitura? Se mi va a prendere una delle sue bollette glie la spiego”. Ma io so già dove vuole andare a parare. Vuol farmi passare a un altro fornitore, e beccarsi la commissione. Il guaio è che se gli mostro la bolletta lui la fotografa col cellulare e poi mi fa il contratto falso. Gli afferro la tessera che ha al collo e la giro: nome, cognome, foto, e una non meglio precisata “società forniture elettriche”. Lo guardo. È imbarazzato. “Lei sa che sta mentendo, lei sa di non essere dell ’Enel e neppure dell’Iren o dell’Aem, lei vuole solo vendermi un contratto diverso da quello che ho” – “Sì, ma è nel suo interesse”. Eccerto. Figurati se diceva il contrario. Peccato che abbia mentito fin dall’esordio e abbia tentato con quella scusa di introdursi in casa mia. Io non l’ho fatto entrare, anzi, l’ho fatto camminare, ma chissà quanti nonni, spiazzati, ci cascano. E se gli fanno solo il contrattobidone, gli va ancora bene. Fè tenssion, parin, a chi ch’a tambussa.

