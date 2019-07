Atterra a Torino con una farmacia illegale in valigia: denunciato

Il 19enne, in arrivo dal Senegal via Casablanca, rischia l'arresto fino a un anno e una multa di 100mila euro

È sbarcato con una piccola farmacia illegale nascosta all’interno del bagaglio a mano, il ragazzo fermato all’aeroporto “Sandro Pertini” dalla Guardia di Finanza di Torino in collaborazione con i funzionari doganali. Si tratta di un 19enne proveniente dal Senegal dopo un breve transito a Casablanca, controllato dai finanzieri della locale compagnia aereoportuale non appena ritirato il bagaglio a mano. All’interno del suo voluminoso trolley, celati tra gli effetti personali, sono stati rinvenuti oltre 500 prodotti tra farmaci e cosmetici di dubbia provenienza, tutti sprovvisti di documentazione autorizzativa.

Da un primo esame i farmaci sequestrati contengono sostanze battericide estremamente pericolose per la salute degli utilizzatori, cosi come i cosmetici composti anch’essi di sostanze potenzialmente nocive e sprovvisti di ogni sorta di documentazione attestante la composizione o l’origine.

Alle domande dei finanzieri circa la provenienza e la destinazione dei cosmetici e dei farmaci il giovane non ha saputo dare giustificazione. Plausibile in questi casi l’ipotesi di un commercio illegale di prodotti farmaceutici. Il valore della merce sequestrata ammonta a diverse migliaia di euro. Il ragazzo, denunciato per importazione illegale di farmaci, rischia l’arresto fino a un anno e una multa di oltre 100mila euro.