Attesa per la serie sui Savoia: «E’ il The Crown piemontese»

Palazzo Madama sarà come Buckingham Palace e le dimore reali della campagna inglese troveranno la loro versione piemontese tra il verde della Reggia di Venaria. Paragoni non troppo azzardati con “The Crown”, la serie Netflix (dedicata ai Windsor attraverso la figura della regina Elisabetta) dal successo planetario di cui proprio in queste settimane sta andando in onda la quarta stagione e alla quale si ispira, almeno nelle intenzioni, la fiction sui Savoia che sarà messa in cantiere nel 2022. Si tratta di uno dei progetti più ambiziosi della Film Commission Torino Piemonte, una co-produzione italo francese, fra la torinese Lume e la Les Films D’Ici con sede Oltralpe, fortemente voluta anche da Paolo Tenna, l’ad di Fip – scomparso nel maggio del 2019 – proprio sulla scia del successo della fiction di Peter Morgan.

«Esattamente – spiega Adriano Bassi della Lume Production – i punti in comune saranno principalmente legati al fatto che si tratti in entrambi i casi di progetti internazionali e che hanno come protagonista una vicenda reale. E se è vero che “The Crown” è una produzione milionaria, anche il budget per la serie sui Savoia sarà molto elevato».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++