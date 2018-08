Atti persecutori nei confronti di fratelli e nipoti: arrestato tossicodipendente

Un uomo di 37 anni con problemi di tossicodipendenza è stato arrestato dalla polizia a Torino per i gravi atteggiamenti persecutori nei confronti dei familiari, a cui chiedeva continuamente soldi.

Sabato scorso, nell’ultimo di una lunga serie di episodi il tossicodipendente ha colpito a calci e pugni la porta di casa di uno dei suoi fratelli, in modo da farsi aprire ed estorcere altro denaro ai familiari.

In un’altra circostanza l’uomo aveva addirittura sequestrato il cellulare a un nipote chiedendo per la sua restituzione un riscatto di 30 euro. L’uomo è stato denunciato per furto ed estorsione ed arrestato con l’accusa di atti persecutori.